Власти Украины в очередной раз перенесли эвакуацию своих граждан из КНР. Теперь она должна состояться в четверг, 20 февраля.
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Всего в Ухане находятся 84 украинца, эвакуироваться хотят 49 из них. Вместе с ними улетят из охваченного эпидемией Уханя и иностранцы.
«Это граждане тех стран, правительства которых обратились к правительству Украины, — Аргентины, Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании", — сказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
По словам Скалецкой, на борт самолета пустят только пассажиров, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ.
По словам директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, 11 членов экипажа рейса уже прибыли в Алма-Ату, где самолет проходит дозаправку.
По данным ВОЗ на 18 февраля, количество зараженных коронавирусом превысило 72 тысячи человек. Более 1870 человек погибли.