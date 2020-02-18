Карантин на Украине пройдут и граждане других государств, которые прилетят вместе с украинцами, эвакуированными из китайского Уханя. Об этом 18 февраля на брифинге сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Эвакуация украинцев из Уханя вновь была отложена: Аваков поделился подробностями © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Всего в Ухане находятся 84 украинца, эвакуироваться хотят 49 из них. Вместе с ними улетят из охваченного эпидемией Уханя и иностранцы.

«Это граждане тех стран, правительства которых обратились к правительству Украины, — Аргентины, Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании", — сказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

По словам Скалецкой, на борт самолета пустят только пассажиров, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ.

По словам директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, 11 членов экипажа рейса уже прибыли в Алма-Ату, где самолет проходит дозаправку.

По данным ВОЗ на 18 февраля, количество зараженных коронавирусом превысило 72 тысячи человек. Более 1870 человек погибли.