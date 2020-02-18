Регламент работы Верховной Рады Украины стал инструментом в руках политических противников партии «Слуга народа» для блокировки работы над законопроектами. Об этом 18 февраля в своем Facebook написала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

По ее словам, во время третьей сесии нардепы должны были рассмотреть свыше 400 законопроектов.

«Но работа парламента парализована на несколько месяцев. Все это время мы будем рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство которых фактически является поправочным спамом», — написала Кравчук.

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Законопроект предлагает включать в сравнительную таблицу одинаковые поправки по решению главного комитета как одну.

Кроем того, при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок.

Также 30-минутный перерыв фракции могут взять только один раз. На ознакомление с законопроектом у депутатов будет всего пять дней. А в будущем в Раде может появиться институт парламентских приставов, который действует в Великобритании и США.