По ее словам, во время третьей сесии нардепы должны были рассмотреть свыше 400 законопроектов.
«Но работа парламента парализована на несколько месяцев. Все это время мы будем рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство которых фактически является поправочным спамом», — написала Кравчук.
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Чтобы покончить с этим, рабочая группа несколько недель работала над изменениями в Регламент, которые были внесены в законопроект №3018.
Законопроект предлагает включать в сравнительную таблицу одинаковые поправки по решению главного комитета как одну.
Кроем того, при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок.
Также 30-минутный перерыв фракции могут взять только один раз. На ознакомление с законопроектом у депутатов будет всего пять дней. А в будущем в Раде может появиться институт парламентских приставов, который действует в Великобритании и США.