Военнослужащие Североатлантического альянса в странах Балтии постоянно попадают в скандалы, хулиганят, устраивают драки, нередко в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, написал Sputnik Литва 18 февраля

По данным агентства, на днях в анализах двух проходящих службу в контингенте НАТО в Литве хорватских военных были обнаружены следы наркотиков.

Тестирование на наличие опиатов прошло 16 февраля. Припертые к стенке вояки признались, что купили и употребили наркотики в увольнительной.

Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО © пресс-служба президента Украины

В мае 2018 года британский военный суд оштрафовал на €1 тыс. военного, прибывшего в Латвию на учения Silver arrow. Напившись, британец вломился в заведение сети McDonald's в Старой Риге и напал на латвийца, сломав последнему нос ударом кулака.

В апреле 2018 года трое британских военных, опять-таки в состоянии алкогольного опьянения, подрались в Риге с местными полицейскими. Стражи порядка применили перцовый спрей.