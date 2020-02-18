По данным агентства, на днях в анализах двух проходящих службу в контингенте НАТО в Литве хорватских военных были обнаружены следы наркотиков.
Тестирование на наличие опиатов прошло 16 февраля. Припертые к стенке вояки признались, что купили и употребили наркотики в увольнительной.
Летом 2018 года пьяный американский военный подрался в баре в центре литовского Каунаса с гражданами Азербайджана и оказался на больничной койке.
В мае 2018 года британский военный суд оштрафовал на €1 тыс. военного, прибывшего в Латвию на учения Silver arrow. Напившись, британец вломился в заведение сети McDonald's в Старой Риге и напал на латвийца, сломав последнему нос ударом кулака.
В апреле 2018 года трое британских военных, опять-таки в состоянии алкогольного опьянения, подрались в Риге с местными полицейскими. Стражи порядка применили перцовый спрей.