Обвинения против России по делу MH17 развалятся в суде, так как много фактов сфальсифицировано, сказал политолог Александр Гусев в эфире радио Sputnik 18 февраля

Он прокомментировал недавнюю статью журналиста и автора фильма об авиакатастрофе Макса Ван дер Верффа, который отметил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук», который смог бы сбить малайзийский Boeing, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году.

«На Западе, в том числе в Нидерландах, давно бытует мнение, что во всем виновата Россия. Но экспертам уже давно понятно, что суд ни к чему не приведет, потому что много фактов сфальсифицировано, собрано недостоверно. Специалистам понятно, что никаких буков в районе крушения малазийского Boeing не было, и это уже подтвержденные данные», — заявил Гусев.

Власти Нидерландов устали от лжи Украины и готовы расследовать её роль в катастрофе MH17 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Кроме того, российские специалисты считают, что обнаруженные на месте катастрофы поражающие элементы принадлежат не ЗРК "Бук", а ракете класса «воздух-воздух» иностранного производства, добавил эксперт.

«Система низкоорбитальных спутников "бриллиантовые глаза" позволяет определить не только нахождение таких крупных летательных объектов, как Су-25, но и, извините, прочитать надпись на сигарете у закурившего человека на Земле. Поэтому говорить о том, что американцы не располагают информацией, — это по меньшей мере смешно», — подчеркнул Гусев.

Малайзийский Boeing-777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.

Киевский режим обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.