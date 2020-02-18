Президент Украины Владимир Зеленский вызвал генпрокурора Руслана Рябошапку, чтобы сообщить ему о недостатках в расследовании уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом 18 февраля в Facebook сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский

Зеленский недоволен. Генпрокурор Украины Рябошапка собрался в отставку – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также, по моим сведениям, предоставил доказательства продажи окружением генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка пал духом и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты», — написал Дубинский.

Позднее в Офисе генпрокурора опровергли отставку Рябошапки.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский внес в Раду проект закона, который предусматривает уголовную ответственность для уголовных авторитетов.