По его словам, поводом для вызова «на ковер» стало письмо генпрокурора в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе.
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«Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также, по моим сведениям, предоставил доказательства продажи окружением генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка пал духом и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты», — написал Дубинский.
Позднее в Офисе генпрокурора опровергли отставку Рябошапки.
В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский внес в Раду проект закона, который предусматривает уголовную ответственность для уголовных авторитетов.