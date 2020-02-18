Найдя сверток, женщина из-за проблем со зрением так и не смогла разглядеть обертку, однако предмет источал столь соблазнительный аромат ванили, что старушка решилась съесть конфету, не догадываясь, что это была приманка для крыс, начиненная ядом.
Пожилая женщина вскоре резко почувствовала себя плохо, однако медикам удалось откачать ее.
«Крысиный яд полагается держать в месте, недоступном для детей. Но как выяснилось, оно должно быть вне досягаемости также и для стариков, которые не способны самостоятельно о себе позаботиться», — сделало выводы издание.