В Херсоне жизнь 94-летней пенсионерки чудом не оборвалась после того, как она нашла в своем доме завернутую в пакет конфету, сообщает 18 февраля «Типичный Херсон»

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