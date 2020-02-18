В прокуратуре утверждают, что ополченцы вели огонь по украинским силовикам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
«Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.
По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле.
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Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.
Уголовное дело украинская сторона возбудила по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших независимость после госпереворота в Киеве.
По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.