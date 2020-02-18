Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело после боестолкновений в районе поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба ведомства

В прокуратуре утверждают, что ополченцы вели огонь по украинским силовикам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

«Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

По версии Народной милиции ЛНР, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию республики, но подорвалась на минном поле.

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Чтобы эвакуировать тела погибших и раненых силовиков, ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по поселкам ЛНР.

Украинские силовики саботируют приказы Зеленского — Белашко © Facebook, Сергей Белашко

Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших независимость после госпереворота в Киеве.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.