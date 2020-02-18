Директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Шухно, ранее работавший на различных должностях в Белоруссии, рассказал о работе над проектом стратегии развития экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Его слова приводит Sputnik 18 февраля

«Русская Планета»: Всем нужен ЕАЭС © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Шухно, комментируя недавнее совещание членов Совета ЕЭК — вице-премьеров государств ЕАЭС — отметил, что в ходе обсуждений сближаются позиции стран по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Новый председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович очень активно включился в работу. Работа идет в очень конструктивном ключе. Многие позиции согласовываются. Но главное, на что нацелена стратегия, — это устранение барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и в остальных сегментах в создании единого экономического пространства», — сказал чиновник.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на основе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Оно функционирует с 1 января 2015-го, в его составе — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.