Белоруссия в данный момент председательствует в структурах Евразийского экономического союза, в том числе и в ЕЭК.
Шухно, комментируя недавнее совещание членов Совета ЕЭК — вице-премьеров государств ЕАЭС — отметил, что в ходе обсуждений сближаются позиции стран по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
«Новый председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович очень активно включился в работу. Работа идет в очень конструктивном ключе. Многие позиции согласовываются. Но главное, на что нацелена стратегия, — это устранение барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и в остальных сегментах в создании единого экономического пространства», — сказал чиновник.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на основе Единого экономического пространства и Таможенного союза. Оно функционирует с 1 января 2015-го, в его составе — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.