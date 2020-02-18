Предстоящий сезон станет для «Сватов» уже седьмым по счету. На этот раз одной из центральных локаций для сериала был выбран дом семьи Празецких в деревне Дуличи, расположенной неподалеку от столицы Белоруссии.
Владельцы жилья постарались угодить съемочной группе и поменяли мебель в доме, однако это не понравилось создателям картины.
«С мужем вот мебель даже на кухне поменяли, чтобы опрятнее в кадре было. Предыдущая была совсем старенькая. Думали, как лучше сделать, а вышло… Сценаристы схватились за головы и побежали переписывать сценарий под новый гарнитур!» — рассказала Светлана Празецкая.
Она добавила, что в февральских съемках из исполнителей главных ролей принимают участие только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.