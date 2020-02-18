В окрестностях Минска продолжаются съемки очередного сезона сериала «Сваты». Электронная версия газеты «Союзное вече» 18 февраля опубликовала материал, в котором рассказала о нюансах съемочного процесса и трудностях, с которыми столкнулись создатели телесериала

Предстоящий сезон станет для «Сватов» уже седьмым по счету. На этот раз одной из центральных локаций для сериала был выбран дом семьи Празецких в деревне Дуличи, расположенной неподалеку от столицы Белоруссии. «Это черная неправда!»: звезда «Сватов» резко опроверг свое участие в новом сезоне © svati.tv

Владельцы жилья постарались угодить съемочной группе и поменяли мебель в доме, однако это не понравилось создателям картины.

«С мужем вот мебель даже на кухне поменяли, чтобы опрятнее в кадре было. Предыдущая была совсем старенькая. Думали, как лучше сделать, а вышло… Сценаристы схватились за головы и побежали переписывать сценарий под новый гарнитур!» — рассказала Светлана Празецкая.

Она добавила, что в февральских съемках из исполнителей главных ролей принимают участие только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.