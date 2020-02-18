На минувших выходных в Казахстане начались массовые перебои с интернетом — сразу после того как Токаев отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Но президент даже в Германии заметил жалобы сограждан и потребовал вернуть им интернет, что и было оперативно сделано.
Теперь, вернувшись на родину, глава государства выслушал отчет об основных итогах работы «Казахтелекома» в 2019 году.
По завершении мероприятия Токаев дал ряд поручений, среди которых — обеспечить полный охват городов и весей страны мобильной сетью, а сельские школы и медпункты снабдить доступом к интернету.
Касым-Жомарт Токаев также потребовал не допустить повышения стоимости услуг связи.