Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым, об итогах которой рассказал Sputnik Казахстан 18 февраля

На минувших выходных в Казахстане начались массовые перебои с интернетом — сразу после того как Токаев отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Но президент даже в Германии заметил жалобы сограждан и потребовал вернуть им интернет, что и было оперативно сделано.

Теперь, вернувшись на родину, глава государства выслушал отчет об основных итогах работы «Казахтелекома» в 2019 году.

После отъезда президента Казахстана в Мюнхен в стране перестали работать иностранные интернет-ресурсы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Касым-Жомарт Токаев также потребовал не допустить повышения стоимости услуг связи.