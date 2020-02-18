Из-за непривычно теплой погоды этой зимой обитающие в Азовском море дельфины начали выбрасываться на берег. Об этом 18 февраля сообщает U-News со ссылкой на публикации СМИ Запорожской области и местных соцсетей

Лебеди, дельфины: побережье Азовского моря заполонили трупы животных © nashemisto.dp.ua

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А на опубликованных кадрах можно увидеть, как некоторые дельфины даже выбрасывались на берег. Стоит отметить, что само Азовское море зимой очень чистое и спокойное, что также могло спровоцировать на такое необычное поведение морских обитателей.

«Очевидно, такой февраль дельфинам точно нравится», — говорится в подписи к видео.

Специалисты пока не смогли дать конкретного определения такому поведению морских обитателей. При этом они сходятся во мнении, что резкое потепление все же может быть причиной их действий.

Также непонятно, несет ли такое поведение животных какой-либо посыл. Не исключено, что дельфины начали выбрасываться на берег из-за другой причины, указывают журналисты.