Мурис и Кузя не смогут больше жить в Городской думе Риги, сообщила депутат фракции социал-демократической партии Латвии «Согласие» Анна Владова

Депутат Европарламента Нил Ушаков, ранее занимавший пост мэра Риги, в 2009 году взял двух котов из приюта и обустроил им место в Гордуме. Своим примером он хотел вдохновить рижан смелее забирать себе зверушек, которые оказались в приютах.

Имена котам подобрали не случайно. В знак уважения к русским избирателям одного из них назвали Кузей, а другого — Мурисом, дабы угодить латышам.

Ушаков рассказал о деталях встречи Путина и Зеленского в Париже © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев Олег Буров заявил, что у него аллергия на кошачьих, и Муриса с Кузей взяли в помещение фракции воциал-демократов.

Теперь в думе не будет и «Согласия» — фракция распускается, а парламент ждут перевыборы. Котов будет некому кормить, поэтому они переедут в рижское бюро Ушакова.

Однако есть надежда, что коты вернутся в парламент, — в том случае, если «Согласие» наберет достаточно голосов, чтобы снова пройти в Городскую думу.