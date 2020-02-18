Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ни один удерживаемый из списка Киева на обмен не подтвержден ДНР и ЛНР. Его комментарий журналистам в кулуарах Верховной Рады обнародовал 18 февраля «112 Украина»

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