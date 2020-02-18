«Ситуация на сегодняшний день следующая (это не то, что говорят г-н [президент Украины Владимир] Зеленский и г-н [глава МИД Украины Вадим] Пристайко, который вообще далек от этой темы): Украина подала для освобождения и установления 165 лиц в Донецке и 46 лиц в Луганске. На сегодняшний день, а если быть точным, на вчерашний, ни один из одного и второго списка Донецком и Луганском не подтвержден как установленное лицо там», — заявил Медведчук.
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По его словам, разговоры об обмене пленными и дате обмена украинские власти используют для поддержания авторитета и получения политических дивидендов.