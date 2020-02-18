Киеву неприятно видеть, что по отношению к России белорусская сторона приняла одно решение и оказалась довольно успешна, а Украина приняла другое решение и оказалась неуспешна. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 18 февраля в интервью «Комсомольской правде»

«Им уже терять нечего». В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между РФ и Белоруссией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко заявил, что есть риск войны между Россией и Белоруссией. Он пояснил, что о подобном развитии отношений Москвы и Минска якобы «прозорливо» предупреждал белорусских журналистов еще несколько лет назад.

Больше новостей и экспертных мнений читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Белоруссия постоянно принимала решение о тесных связях с Россией, а Украина принимала решения, чтобы от такого союза максимально дистанцироваться. И каждый раз демонстрировала, что в этом союзе живет существенно лучше, чем украинский сосед», — пояснил эксперт.

Хотя потенциал российско-украинского сотрудничества в цифрах был выше, добавил Ищенко, белорусы обошли Украину на повороте, и такой негативный для украинцев пример никого в Киеве не радовал.

Политолог при этом сомневается, что с белорусской стороны последует официальная реакция на подобные заявления, притом что Минск подчеркивал, что для него важны хорошие отношения с Киевом.