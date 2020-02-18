«Это очередная ложь, которую распространяют противники «Оппозиционной платформы — За жизнь»… Естественно, мы не можем ни с кем договариваться по поводу того, что мы делаем в результате выполнения своих конституционных обязанностей, выполнения закона о регламенте… Сегодня мы уже прошли десятки правок, ни одна из них не удовлетворена, но мы настаиваем на том, что правки должны быть рассмотрены», — заявил он.
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Медвечдук также отметил, что оппозиция должна использовать все предусмотренные законом средства и методы, для того чтобы не допустить принятия закона. По мнению партии, это можно было бы сделать только после согласия украинцев в рамках всеукраинского референдума.