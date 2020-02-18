Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивает на рассмотрении всех поданных партией 3299 правок к закону о рынке земли. Об этом 18 февраля депутат от партии Виктор Медведчук заявил в кулуарах Рады, передает «112 Украина»

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