В субботу, 15 февраля, Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент заявил, что война в Донбассе закончится не раньше, чем в состав Украины вернутся Крым и Донбасс, а также рассказал о планах провести местные выборы по всей территории Украины (включая ЛДНР) уже в октябре этого года.
«Те шаги, которые Зеленский обозначил на последней Мюнхенской конференции, — это шаги к миру, а не к войне. Да, это компромисс, но это шаги к миру. Это то, что Порошенко не мог себе позволить не то, чтобы озвучить, а даже подумать», — отметил Бизяев.
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Политолог также отметил, что конфликт, который снова разгорелся на линии соприкосновения, провоцируют силы, заинтересованные в продолжении войны и почувствовавшие ее скорое прекращение.