Те шаги и решения, которые президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Мюнхенской конференции, – это движение к миру, а не к войне, о котором Петр Порошенко в свое время не мог даже подумать, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 18 февраля

Политолог Рар: Что Украине принесут "12 мюнхенских шагов" © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Те шаги, которые Зеленский обозначил на последней Мюнхенской конференции, — это шаги к миру, а не к войне. Да, это компромисс, но это шаги к миру. Это то, что Порошенко не мог себе позволить не то, чтобы озвучить, а даже подумать», — отметил Бизяев.

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Политолог также отметил, что конфликт, который снова разгорелся на линии соприкосновения, провоцируют силы, заинтересованные в продолжении войны и почувствовавшие ее скорое прекращение.