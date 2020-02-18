Народный артист России Анатолий Васильев опроверг слухи о своем возвращении на съемочную площадку сериала «Сваты». Об этом он заявил 18 февраля изданию Украина.ру

«Я уже сто раз об этом слышал и читал, — сказал Васильев. — Мне люди звонят и спрашивают — что, правда, ты вернулся. Так вот я вам отвечаю — я не вернулся. Это черная неправда! Это какая-то злая воля распустить обо мне такие слухи. Никуда я не вернулся!»

«Крайне подло и безответственно»: Добронравов выдал правду об уходе Васильева из «Сватов» © imdb.com Анатолий Васильев исполнил одну из главных ролей. С первого по пятый сезон сериала он играл полюбившегося зрителям дедушку Юру (Юрия Анатольевича Ковалева). Однако в начале пятого сезона Васильев покинул съемочную площадку «Сватов» из-за конфликта с коллегой, актером Федором Добронравовым.

Кроме этого причиной ухода Васильева с проекта было принципиальное несогласие с художественной трактовкой собственной роли продюсером сериала Владимиром Зеленским и режиссером Андреем Яковлевым.