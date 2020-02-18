Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства — установление мира как залог развития страны. При этом отмечается, что это не должно происходить ценой потери суверенитета украинских территорий.
«Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание вооруженной агрессии, способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности, а также развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США», — говорится в сообщении.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.