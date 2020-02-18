Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Владимира Зеленского одобрил стратегию нацбезопасности и обороны «Безопасность человека - безопасность страны». Об этом пресс-служба Офиса президента Украины сообщила 18 февраля

Секретарь СНБО поделился подробностями срочного заседания Совета © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

«Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание вооруженной агрессии, способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности, а также развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США», — говорится в сообщении.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.