«Будет введен общий режим условий (предоставления доступа к финансированию. — Ред.) для устранения явных недостатков госуправления стран-членов в отношении соблюдения верховенства закона», — пишет агентство.
Также отмечается, что с 2021 года Брюссель намерен урезать дотации странам Балтии, что сильно ударит по фермерам и важным инфраструктурным проектам, в числе которых Rail Baltica и синхронизация энергосистем республики с континентальной Европой.
Дотации Литве уменьшатся на 27%, против чего уже протестует правительство страны, называя эти предложения властей ЕС неприемлемыми.
Литва считает предложения по новому бюджету неприемлемыми.
Sputnik Литва приводит мнение политолога Александра Носовича, который считает, что все действия балтийских властей сводятся к выдумыванию проектов, с помощью которых можно выпросить у европейских властей гранты. Однако теперь этой практике приходит конец: Брюссель больше не хочет выбрасывать деньги на эфемерные стартапы.