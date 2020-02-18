На границе Украины и России уже десятые сутки стоят турецкие фуры с грузом томатов, которые российские пограничники не пропускают на территорию страны. Об этом 18 февраля сообщил турецкий телеканал NTV

Причиной задержки стало то, что Россия установила квоты на импорт турецкой продукции. Сейчас в ожидании пропуска стоят около 250 грузовиков.

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Срок годности около пяти тысяч тонн турецких помидоров истекает. Если российская сторона не даст добро на ввоз, то груз придется отправить на утилизацию.

Убытки производителей оцениваются в 20-30 млн долларов.

Гаврилечко объяснил, почему Украину ждёт дефицит картошки, огурцов, помидоров и свёклы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Хаккы Бахара, предельное количество продукции, которое Россия готова принять, составляет 150 тысяч тонн.

При этом Союз оповестил турецких поставщиков об оставшихся квотах.

Однако в прессу просочилась информация о том, что РФ якобы собирается увеличить квоту на 50 тысяч тонн. После этого экспортеры, не дождавшись официального решения, отправили в РФ дополнительные партии томатов.