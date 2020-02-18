Члены Совета нацбезопасности и обороны Украины пытались уговорить президента Владимира Зеленского выступить с резким заявлением против России. Об этом 18 февраля сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в офисе главы государства

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