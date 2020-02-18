«На совещании СНБО Зеленского уговаривали сегодня занять жесткую позицию и выступить с ультимативной речью в адрес России. Прямо обвинить Россию в попытке сорвать переговоры, а также заявить, что если Россия не пойдет на компромисс по контролю границы, то Украина начнет строить "стену" по границе с ЛДНР, чтобы обезопасить своих военных и гражданских», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Офиса президента Андрей Ермак выступил против, чтобы не навредить переговорам. Зеленский также отказался от идеи, чтобы не нагнетать ситуацию, поэтому решил перевести тему на эвакуацию украинцев из Уханя, где распространяется коронавирус.