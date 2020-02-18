По его данным, некоторые представители оппозиции заявляют, что правящая партия часто занимает пророссийскую позицию.
«Изобретательности грузинских оппозиционеров стоит лишь позавидовать. Только вот почему гимн СССР, а не России — файлы перепутали?» — пишет Telegram-канал.
В сообщении также отмечается, что представителей правящей партии очень трудно обвинять в «пророссийскости», поскольку никаких решений, выгодных Москве, они не принимали. Также отмечается, что провокация оппозиционеров не удалась.
«Не получилось. Ситуацию быстро исправили, а один из депутатов от правящей партии назвал протестующих скунсами, вспомнив, как в конце года в парламенте разлили едкую жидкость», — констатировал Sputnik Ближнее зарубежье.