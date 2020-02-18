Грузинские оппозиционеры на заседании парламента включили запись гимна Советского Союза, чтобы уязвить представителей правящей партии, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 18 февраля

Политическая воля. Замглавы МИД РФ рассказал, как улучшить отношения между Россией и Грузией © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Изобретательности грузинских оппозиционеров стоит лишь позавидовать. Только вот почему гимн СССР, а не России — файлы перепутали?» — пишет Telegram-канал.

В сообщении также отмечается, что представителей правящей партии очень трудно обвинять в «пророссийскости», поскольку никаких решений, выгодных Москве, они не принимали. Также отмечается, что провокация оппозиционеров не удалась.

«Не получилось. Ситуацию быстро исправили, а один из депутатов от правящей партии назвал протестующих скунсами, вспомнив, как в конце года в парламенте разлили едкую жидкость», — констатировал Sputnik Ближнее зарубежье.