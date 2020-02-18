В аэропорту Одессы совершил посадку C-40A Clipper американских ВМС. Об этом вечером 17 февраля сообщила «Думская»

Лавров рассказал, чем грозят попытки втянуть Украину в НАТО © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день существует всего 15 самолетов этого типа. Первую машину эскадрилья материально-технического обеспечения VR-59 получила в апреле 2001 года.

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«Чтобы не привлекать излишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа», — сообщает издание.

Clipper — военный вариант пассажирского самолета Boeing 737-700. Лайнер может принять на борт 121 военного или восемь стандартных морских контейнеров — всего около 17 тонн груза.

Дальность полета составляет свыше 5,5 тысячи километров при скорости около 900 километров в час.