C-40A используется для перевозки грузов и личного состава военно-морских сил США. С какой целью борт прибыл на Украину, пока неизвестно.
На сегодняшний день существует всего 15 самолетов этого типа. Первую машину эскадрилья материально-технического обеспечения VR-59 получила в апреле 2001 года.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Чтобы не привлекать излишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа», — сообщает издание.
Clipper — военный вариант пассажирского самолета Boeing 737-700. Лайнер может принять на борт 121 военного или восемь стандартных морских контейнеров — всего около 17 тонн груза.
Дальность полета составляет свыше 5,5 тысячи километров при скорости около 900 километров в час.