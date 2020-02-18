В ответ на утреннее нападение на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе необходимо срочно инициировать заседание Совета безопасности ООН и отреагировать новыми антироссийскими санкциями. Об этом 18 февраля заявил депутат от фракции ВО «Батькивщина» Валентин Наливайченко, передает "Интерфакс-Украина"

«Это провокация». Зеленский рассказал, что будет обсуждать СНБО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Надо срочно поднимать международную общественность на уровне ООН, Совета безопасности ООН. Украина, а не РФ должна инициировать заседание Совбеза ООН… Украина должна набраться смелости — и президент [Владимир Зеленский], и министр иностранных дел [Вадим Пристайко] должны выйти на уровень ООН с требованием прекратить все проекты сотрудничества с РФ со стороны ЕС, США и других стран в энергетической и финансовой сферах», — заявил Наливайченко.

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Он также считает необходимым немедленно вынести на рассмотрение Верховной Рады новые стратегии обороны и нацбезопасности Украины и отметил важность правильной классификации произошедшего обострения в Донбассе.

По словам экс-главы Службы безопасности Украины, в зависимости от квалификации внутри страны в ВСУ должна быть принята новая программа действий по обеспечению украинской армии модулями безопасности, современным вооружением, антирадарными и другими установками.