Утром 18 февраля штаб операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил о потерях при столкновении на линии разграничения в Донбассе. По его данным, ополченцы «перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения». Со своей стороны в ЛНР заявили, что ВСУ утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта республики.
«Надо срочно поднимать международную общественность на уровне ООН, Совета безопасности ООН. Украина, а не РФ должна инициировать заседание Совбеза ООН… Украина должна набраться смелости — и президент [Владимир Зеленский], и министр иностранных дел [Вадим Пристайко] должны выйти на уровень ООН с требованием прекратить все проекты сотрудничества с РФ со стороны ЕС, США и других стран в энергетической и финансовой сферах», — заявил Наливайченко.
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Он также считает необходимым немедленно вынести на рассмотрение Верховной Рады новые стратегии обороны и нацбезопасности Украины и отметил важность правильной классификации произошедшего обострения в Донбассе.
По словам экс-главы Службы безопасности Украины, в зависимости от квалификации внутри страны в ВСУ должна быть принята новая программа действий по обеспечению украинской армии модулями безопасности, современным вооружением, антирадарными и другими установками.