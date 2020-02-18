Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оппозиционным силам, которые, по данным правоохранителей, призывают украинцев перекрывать дороги из-за возвращения украинцев из Уханя. Об этом 18 февраля он заявил на брифинге после окончания заседания СНБО, который транслировал в Facebook Офис президента Украины

Оппозиция призывает украинцев перекрывать дороги из-за эвакуации из Уханя – Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Относительно этих политических в кавычках товарищей, хочу вам сказать правду. Если будете перекрывать дороги и призывать людей… Я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки», — заявил он.

При этом Зеленский не сказал, кто именно из оппозиционеров противится возвращению украинцев из Китая.