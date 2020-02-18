Президент отметил, что власти полностью контролируют ситуацию, а забирать украинских граждан из Китая считает необходимостью. Он отметил, что для этого есть несколько полностью проработанных вариантов.
«Относительно этих политических в кавычках товарищей, хочу вам сказать правду. Если будете перекрывать дороги и призывать людей… Я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки», — заявил он.
При этом Зеленский не сказал, кто именно из оппозиционеров противится возвращению украинцев из Китая.