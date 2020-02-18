Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главные вопросы, которые обсуждались на заседании Совета при председательстве президента Владимира Зеленского. Об этом 18 февраля он заявил на брифинге, который в Facebook транслировал офис главы государства
В частности, на заседании обсудили обстрелы в Донбассе и ситуацию с коронавирусом.
«Было четыре ключевых вопроса: доклад [главы Генштаба Руслана] Хомчака по событиям, которые были утром; вопрос относительно коронавируса; утверждение стратегии нацбезопасности Украины; основные показатели государственного оборонного заказа на 2020», — заявил он.
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