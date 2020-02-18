Оппозиция призывает украинцев перекрывать дороги из-за эвакуации из Уханя – Зеленский
Оппозиция призывает украинцев перекрывать дороги из-за эвакуации из Уханя – Зеленский
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В частности, на заседании обсудили обстрелы в Донбассе и ситуацию с коронавирусом.

«Было четыре ключевых вопроса: доклад [главы Генштаба Руслана] Хомчака по событиям, которые были утром; вопрос относительно коронавируса; утверждение стратегии нацбезопасности Украины; основные показатели государственного оборонного заказа на 2020», — заявил он.    