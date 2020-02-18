Несостоявшийся импичмент президента США Дональда Трампа имеет значение для внутренней американской политики. Но нельзя утверждать, будто бы это событие теперь развязывает руки Трампу для неких договоренностей с Россией по украинскому вопросу. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: несостоявшийся импичмент Трампа, пять лет Минским соглашениям ©

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США, продолжил политолог, изначально не собирались участвовать в неких переговорах по Украине, о чем свидетельствует их отказ от членства в нормандской четверке, до сих пор ведя себя отстраненно.

«Переговоры ведутся между Украиной и ДНР/ЛНР при посредничестве России, Франции и Германии. Других переговорных форматов не существует. И импичмент Трампа на это никак не влияет», — уверен Ищенко.

Что же касается показа в США фильма о причастности экс-президента Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена к Майдану, добавил специалист, то это обыкновенная предвыборная технология, которая ставит своей целью подорвать позиции демократов на выборах.