Президент отметил, что власти полностью контролируют ситуацию, а забирать украинских граждан из Китая считает необходимостью. Также он отметил, что некоторые СМИ распространяют недостоверную информацию о том, что к прибытию самолета из Уханя Украина подготовилась плохо.
«У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы… Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям… Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам… Они обращаются к местным жителям и призывают их перекрывать дороги», — заявил он.