Президент Украины Владимир Зеленский получил от правоохранительных органов информацию о том, что оппозиционные партии призывают украинцев перекрывать дороги из-за возвращения украинцев из охваченного коронавирусом Уханя. Об этом 18 февраля он заявил на брифинге после окончания заседания СНБО, который транслировал в Facebook Офис президента Украины

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