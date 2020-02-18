Бывший тренер футбольной команды «Динамо Киев» Олег Блохин рассказал, как ему удалось пережить отставку со своего поста в 2014 году. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило издание Gazeta.ua

«Нет-нет. Я не бухаю, извините. Я не по этому делу: пиво водкой не запивать. Я вино люблю. Было неприятно. Был такой момент, когда я посмотрел на себя в зеркало и понял, что все может закончиться плохо. Лица не было. Трудно было, потихоньку отходил. Не хотелось работать. Я не жалею, что работал в "Динамо". Я рискнул, но не получилось», — заявил Блохин.

Олег Блохин возобновит тренерскую карьеру в греческом клубе российского бизнесмена — СМИ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк читайте в Telegram-канале Украина.ру

Олег Блохин был отправлен в отставку с поста тренера «Динамо» весной 2014 года после поражения от донецкого «Шахтера» в рамках Украинской футбольной премьер-лиги.