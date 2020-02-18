Министр сообщил, что самолет из Уханя прибудет на Украину на специальную санитарную полосу, а позже пройдет специальную дезинфекцию.
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Весь экипаж и граждане в сопровождении сотрудников правоохранительных органов поедут на специальном транспорте в определенное место для прохождения 14-дневной обсервации.
«Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды будут собраны в специальные емкости и подвержены сожжению», — заявил он.
По его словам, отходы не будут попадать в общую канализацию, а канализационные стоки в обязательном порядке все равно будут дезинфицированы. Отходы, которые невозможно сжечь, будут проходить обеззараживание.