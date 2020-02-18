Все отходы с места обсервации эвакуированных из Китая украинцев утилизируют специальным способом. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в программе «Свобода слова» на ICTV, передает 18 февраля МВД Украины в Facebook

Смертельный коронавирус: Нацгвардия будет защищать вернувшихся из Уханя украинцев © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

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Весь экипаж и граждане в сопровождении сотрудников правоохранительных органов поедут на специальном транспорте в определенное место для прохождения 14-дневной обсервации.

«Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды будут собраны в специальные емкости и подвержены сожжению», — заявил он.

По его словам, отходы не будут попадать в общую канализацию, а канализационные стоки в обязательном порядке все равно будут дезинфицированы. Отходы, которые невозможно сжечь, будут проходить обеззараживание.