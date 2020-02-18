По версии следствия, он открыл огонь по протестующим на Институтской улице 20 февраля 2014 года. Один из них получил ранение, а другой был убит.
Бывшему силовику сообщили о подозрении в превышении власти, покушении на убийство и убийстве. Действовал спецназовец якобы по предварительному сговору с бывшими сотрудниками «Беркута».
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывшему бойцу «Омеги» грозит пожизненное заключение.
По официальным данным, в ходе столкновений между протестующими и силовиками с 18 по 20 февраля погибло около 100 человек.
Однако экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш осенью прошлого года обнародовала информацию, согласно которой в список так называемой небесной сотни вошли люди, смерть которых наступила от болезней и самоубийств.