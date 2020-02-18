Экс-бойца спецподразделения «Омега» МВД Украины задержали по подозрению в убийстве участников так называемой революции достоинства в Киеве в 2014 году. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины (ГБР)

По версии следствия, он открыл огонь по протестующим на Институтской улице 20 февраля 2014 года. Один из них получил ранение, а другой был убит.

Бывшему силовику сообщили о подозрении в превышении власти, покушении на убийство и убийстве. Действовал спецназовец якобы по предварительному сговору с бывшими сотрудниками «Беркута».

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывшему бойцу «Омеги» грозит пожизненное заключение.

Черная страница истории: Янукович подвел итоги «революции достоинства» © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Однако экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш осенью прошлого года обнародовала информацию, согласно которой в список так называемой небесной сотни вошли люди, смерть которых наступила от болезней и самоубийств.