Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Минске проведет встречу с председателем правления энергетической компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Об этом 18 февраля сообщает радиостанция Sputnik Беларусь

«Белорусы не при чем». Баширов рассказал о нервном и непоследовательном Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

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Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает, что в ближайшие годы вывозная пошлина на нефть снизится с 30% до 0%, но на эту же величину будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Минск считает, что из-за этого Белоруссия будет терять уже к 2024 году около 2 млрд долларов, и поэтому требует от Москвы компенсации. Российская сторона считает, что любые преференции для Белоруссии возможны только в случае более активных действий по созданию Союзного государства.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева.