На борт самолета из Уханя на Украину после медицинского контроля возьмут только тех людей, у которых температура тела не превышает 37,2°C. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в программе «Свобода слова» на ICTV, передает 18 февраля МВД Украины в Facebook

«Украинцы в самолет в Ухане прибудут в указанное время в сопровождении китайских специалистов. К сожалению, те, у кого температура будет выше 37,2°C, не полетят на самолете, потому что у них риск заболевания коронавирусом выше», — рассказал Аваков.

Смертельный коронавирус: Нацгвардия будет защищать вернувшихся из Уханя украинцев © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

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Министр также отметил, что правительство держит под полным контролем весь процесс возвращения украинских граждан из Китая и принимает необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса на Украине.