«Украинцы в самолет в Ухане прибудут в указанное время в сопровождении китайских специалистов. К сожалению, те, у кого температура будет выше 37,2°C, не полетят на самолете, потому что у них риск заболевания коронавирусом выше», — рассказал Аваков.
По его словам, эти люди в сопровождении консула будут отправлены в местную китайскую больницу, где будут проходить соответствующее лечение.
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Министр также отметил, что правительство держит под полным контролем весь процесс возвращения украинских граждан из Китая и принимает необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса на Украине.