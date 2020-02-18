Большое количество молодых и активных украинцев вынуждено покинуть страну в поисках работы, в результате на Украине некому протестовать против роста цен. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель Сергей Форест

По его словам, украинцам «уже приходят двойные платежки, надо теперь платить не только за газ, но еще и за доставку газа».

«Это же уму непостижимо. Люди начали возмущаться, но мы же не видим многотысячных митингов. Есть локальные вспышки недовольства. Не только ведь газ. Например, у нас в Житомире подорожала вода. Но опять же — только разговоры. Думаю, где-нибудь в Италии, во Франции разговорами в такой ситуации не ограничились бы, уже вышли бы многотысячные демонстрации на улицы. Все видели, как действовали "желтые жилеты"… Но на Украине люди почему-то молчат», — сказал Форест. Эксперт Рябцев о том, как своеобразно снижаются в Украине тарифы и почему рвутся трубы © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

По его мнению, одна из причин такого молчания заключается в том, что «очень и очень много молодых, энергичных и активных людей выехали за границу».

«В стране, условно говоря, остались пенсионеры и чиновники. Чиновники, понятно, протестовать не будут. Пенсионер запуган, он живет на свою крохотную пенсию, может быть, ему его родные присылают деньги из-за границы. Поэтому нет массового возмущения тем, что происходит в стране», — резюмировал общественный деятель.

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