По специальности 59-летняя Татьяна — инженер-механик бродильных производств, у женщины также есть свой бизнес — фирма по ремонту мягкой кровли и созданию машинной вышивки.
Женщина случайно записалась на отбор в команду игроков в Counter Strike и вскоре поняла, что нашла увлечение по душе. Теперь Татьяна играет по 3 часа пять раз в неделю.
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«Всю жизнь считала компьютерные игры чем-то ужасным, сейчас очень обидно, что не играла!» — говорит женщина.
По ее мнению, Counter Strike помогает вырабатывать адреналин, хорошо прокачивает сосуды, а еще является отличной профилактикой болезни Альцгеймера.
Украинская команда Ageless Shooters на соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive со счетом 16:1.