Украинская киберспортсменка Татьяна Силенко вместе со своей командой игроков, возрастом 55+, победила на международных соревнованиях по компьютерной игре Counter-Strike. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило издание Znaj.ua

Культовая украинская компьютерная игра получила свое продолжение © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

Женщина случайно записалась на отбор в команду игроков в Counter Strike и вскоре поняла, что нашла увлечение по душе. Теперь Татьяна играет по 3 часа пять раз в неделю.

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«Всю жизнь считала компьютерные игры чем-то ужасным, сейчас очень обидно, что не играла!» — говорит женщина.

По ее мнению, Counter Strike помогает вырабатывать адреналин, хорошо прокачивает сосуды, а еще является отличной профилактикой болезни Альцгеймера.

Украинская команда Ageless Shooters на соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive со счетом 16:1.