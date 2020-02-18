Ранее стало известно, что светская львица планирует приобрести санаторий, расположенный в предгорьях украинских Карпат. Съемки заключительной части фильма в местных локациях запланированы на апрель.
По словам Хилтон, фильм, который будет называться «Это Пэрис», не будет похож ни на один проект, в котором она снималась до этого.
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«Хочу, чтобы мир увидел, что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле», — заявила светская львица.
Стоит отметить, что именно в апреле на территории «Деревенской купели» начинают цвести деревья сакуры, которой во всем комплексе насчитывается 11 видов.