Американская актриса и модель Пэрис Хилтон снимет часть документального фильма о себе в расположенном в Закарпатье комплексе «Деревенская купель». Об этом 17 февраля сообщил «24 канал» со ссылкой на собственные источники

Американская актриса Пэрис Хилтон купит курорт на Закарпатье © Paing Pyi / flickr

По словам Хилтон, фильм, который будет называться «Это Пэрис», не будет похож ни на один проект, в котором она снималась до этого.

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«Хочу, чтобы мир увидел, что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле», — заявила светская львица.

Стоит отметить, что именно в апреле на территории «Деревенской купели» начинают цвести деревья сакуры, которой во всем комплексе насчитывается 11 видов.