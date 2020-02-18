Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле в районе Голубовского (ЛНР) при попытке приблизиться к позициям Народной милиции. Чтобы эвакуировать диверсантов, украинские силовики открыли огонь по нескольким населенным пунктам республики.
Больше новостей о ситуации в Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру
Представители ВСУ же заявляют о боестолкновениях у линии разграничения.
«Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Киевские силовики также отмечают, что «позиции украинских защитников не потеряны, в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется».