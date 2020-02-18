Эвакуация граждан Украины и иностранцев из китайского Уханя в связи с массовым заражением коронавирусом будет проведена в четверг, 20 февраля. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире телеканала ICTV 17 февраля

Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Экипаж самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая, будет состоять из 16 человек: шесть пилотов, девять бортпроводников и техник. Также на борту будут двое врачей и медсестра, полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.

«Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе медицинскими масками, которые будут меняться во время полета», — рассказал Аваков.

Кроме того, по его данным, каждый пассажир до посадки подпишет информированное добровольное согласие на изоляцию и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. При этом в случае отказа человека на борт брать не будут.

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В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с уведомлением медперсонала самолета, а затем уже самими украинскими медиками непосредственно перед посадкой в ​​самолет. При температуре тела пассажира более 37,2 градуса или наличии респираторной инфекции медперсонал будет решать, допускать ли его на рейс. Эти люди в сопровождении консула будут доставлены в местную больницу.

По прибытии на Украину самолет, по данным главы МВД, будет направлен на санитарную стоянку, а пассажиры пройдут пограничный контроль. Пограничники и таможенники, как и сопровождающие, будут в костюмах бактериологической защиты, которые Аваков продемонстрировал в эфире.

После высадки пассажиров, по его словам, будет проведена дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете полностью заменят фильтры системы кондиционирования.

Автобусы, в которых будут перевозиться пассажиры, также будут продезинфицированы. В период обсервации, который продлится от 14 суток, территорию корпусов, где будут под пристальным наблюдением медиков находиться эвакуированные, будут охранять сотрудники МВД.

Ранее эвакуацию украинцев из Уханя переносили на 18 февраля, а до этого посольство Украины в Китае заявляло, что эвакуация планировалась еще на 11 января. При этом сообщалось, что эвакуированных могут поместить на карантин в санаторий «Медоборы» в Тернопольской области.

В связи с этим мэр Тернополя Сергей Надал уже обратился к руководству области с призывом не размещать эвакуированных в санатории.