Украина готовится сорвать переговоры об обмене пленными и разводе сил из-за утренних обстрелов в Донбассе. Об этом 18 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

«Это провокация». Зеленский рассказал, что будет обсуждать СНБО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Обсуждение обмена пленными и новый развод войск будут остановлены, а виноватыми объявят Россию, как гаранта выполнения достигнутых договоренностей.

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«Глава Офиса Президента после вчерашнего отказа России обсуждать его драфты, принял решение обострить ситуацию с уже выполнимыми условиями по минским соглашениям… Сейчас важно продемонстрировать нашим западным партнёрам, что Украина готова искать компромисс и не виновата в срыве парижских договоренностей», — говорится в сообщении.

По информации пресс-центра операции Объединенных сил Украины, в бою возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный под Луганском погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. В ЛНР заявили в ответ, что бой завязался после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.