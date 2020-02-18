По данным источников, обстрелы в Золотом и по всей линии соприкосновения будут использованы как повод для приостановки выполнения договоренностей, достигнутых в Париже.
Обсуждение обмена пленными и новый развод войск будут остановлены, а виноватыми объявят Россию, как гаранта выполнения достигнутых договоренностей.
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«Глава Офиса Президента после вчерашнего отказа России обсуждать его драфты, принял решение обострить ситуацию с уже выполнимыми условиями по минским соглашениям… Сейчас важно продемонстрировать нашим западным партнёрам, что Украина готова искать компромисс и не виновата в срыве парижских договоренностей», — говорится в сообщении.
По информации пресс-центра операции Объединенных сил Украины, в бою возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный под Луганском погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. В ЛНР заявили в ответ, что бой завязался после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.