Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле в районе Голубовского (ЛНР) при попытке приблизиться к позициям Народной милиции. По данным ВСУ, один военный скончался, четверо получили ранения.
«С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93-й бригады был отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам Республики», — заявил Осадчий.
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Украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.
По словам представителя Народной милиции ЛНР, в жилых кварталах были зафиксированы разрушения, местные жители были вынуждены прятаться в подвалах.