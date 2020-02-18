Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР, чтобы эвакуировать раненых и погибших диверсантов. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает Луганский информационный центр

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«С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93-й бригады был отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам Республики», — заявил Осадчий.

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Украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, в жилых кварталах были зафиксированы разрушения, местные жители были вынуждены прятаться в подвалах.