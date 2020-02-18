Размер реальной зарплаты на Украине в 2020 году должен увеличиться на 8-9%. Об этом заявил замминистра экономики Сергей Николайчук, передает 17 февраля Hromadske.ua

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