Названа январская зарплата директора аэропорта «Борисполь»
Названа январская зарплата директора аэропорта «Борисполь»
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«Относительно зарплат, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть если в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году», — сказал Николайчук.

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По его словам, учитывая, что уровень инфляции на Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, номинальный рост зарплат также уменьшится.

Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.