Обстрелы в Донбассе послужили для украинской стороны поводом, чтобы сорвать переговоры об обмене пленными и разводе сил и обвинить в этом Россию. Об этом 18 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

«Глава Офиса президента после вчерашнего отказа России обсуждать его драфты, принял решение обострить ситуацию с уже выполнимыми условиями по минским соглашениям… Сейчас важно продемонстрировать нашим западным партнёрам, что Украина готова искать компромисс и не виновата в срыве парижских договоренностей», — говорится в сообщении.