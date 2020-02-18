По данным источников, обстрелы в Золотом и по всей линии соприкосновения будут использованы как повод для приостановки выполнения договоренностей в Париже. Обсуждение обмена пленных и новый развод войск будет остановлен, а виноватыми объявят Россию, как гаранта выполнения достигнутых договоренностей.
«Глава Офиса президента после вчерашнего отказа России обсуждать его драфты, принял решение обострить ситуацию с уже выполнимыми условиями по минским соглашениям… Сейчас важно продемонстрировать нашим западным партнёрам, что Украина готова искать компромисс и не виновата в срыве парижских договоренностей», — говорится в сообщении.