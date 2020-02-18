Президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией утренние обстрелы в Донбассе, в результате которых украинские силовики понесли потери. Об этом 18 февраля он написал на своей странице в Telegram

Зеленский обвинил ополченцев Донбасса в провокациях © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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Зеленский обвинил ополченцев в обстрелах позиций Объединенных сил около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. По его словам, обстрелы велись из запрещенного Минского соглашениями оружия.

Также украинский лидер заявил, что это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал постепенно продвигаться.