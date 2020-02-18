«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — сказал глава государства.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Зеленский обвинил ополченцев в обстрелах позиций Объединенных сил около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. По его словам, обстрелы велись из запрещенного Минского соглашениями оружия.
Также украинский лидер заявил, что это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал постепенно продвигаться.