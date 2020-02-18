Белорусский парламентарий Геннадий Давыдько считает не очень обдуманными слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и РБ якобы ожидает война. Он заявил об этом 18 февраля в комментарии РИА Новости

«Дипломатией и не пахнет»: Пушков назвал дешевой пропагандой заявление Пристайко о «войне» РФ и Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев

Украинской стороне, продолжил политик, заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

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«У нас отношения с Россией, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко — это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — подчеркнул Давыдько.

Депутат отметил, что отношения России и Белоруссии находятся на гораздо более высоком уровне потому, что белорусский менталитет отличается от украинского, и потому что стороны помнят негативный опыт Украины.

По его словам, мелкие конфликты Москвы и Минска экономического характера не должны перерасти в политические конфликты, тем более — в военный.

Собеседник агентства не исключает, что Пристайко мог сделать подобное заявление в целях личного пиара, добавив, что сегодня в мире есть много сил, пытающихся устроить проблемы и России, и Белоруссии.