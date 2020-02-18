Украинские землячества в России практически не работают и не выполняют возложенные на них функции. Об этом председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Новый президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Очень-очень слабая система. Очень-очень неэффективная… Задачи по защите своих земляков, которые пребывают здесь, они (землячества — ред.) вообще не выполняют. Они не могут защитить людей в трудовом смысле», — заявила Шеслер.

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Несмотря на то, что в России их числятся сотни, более или менее функционирует только донбасское землячество, которое занимается гуманитарной поддержкой Донбасса, отметила эксперт.

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