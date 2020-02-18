По ее словам, изначально украинские землячества на территории России создавались для того, чтобы демонстрировать дружбу между странами. Однако после 2014 года вся их идеология была сломлена, так как сегодня на Украине невозможно в открытую заявлять о дружественных отношениях с РФ.
«Очень-очень слабая система. Очень-очень неэффективная… Задачи по защите своих земляков, которые пребывают здесь, они (землячества — ред.) вообще не выполняют. Они не могут защитить людей в трудовом смысле», — заявила Шеслер.
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Несмотря на то, что в России их числятся сотни, более или менее функционирует только донбасское землячество, которое занимается гуманитарной поддержкой Донбасса, отметила эксперт.
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