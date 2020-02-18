Новый президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
Новый президент Землячества донбассовцев в Москве: Наша цель - возвращение Украины в состав Российского государства
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
По ее словам, изначально украинские землячества на территории России создавались для того, чтобы демонстрировать дружбу между странами. Однако после 2014 года вся их идеология была сломлена, так как сегодня на Украине невозможно в открытую заявлять о дружественных отношениях с РФ.

«Очень-очень слабая система. Очень-очень неэффективная… Задачи по защите своих земляков, которые пребывают здесь, они (землячества — ред.) вообще не выполняют. Они не могут защитить людей в трудовом смысле», — заявила Шеслер.

Другие экспертные мнения Ларисы Шеслер читайте в Telegram-канале Украина.ру

Несмотря на то, что в России их числятся сотни, более или менее функционирует только донбасское землячество, которое занимается гуманитарной поддержкой Донбасса, отметила эксперт.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.