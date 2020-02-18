Двоих хорватских военных контингента НАТО, дислоцированных в Литве, обвинили в употреблении наркотиков. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Хорватииватии

Отмены срочной службы не будет. Минобороны Украины сослалось на опыт Литвы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк обнаружили после тестирования, проводимого сотрудниками хорватской военной полиции. По словам военнослужащих, наркотики они купили и употребили во время регулярного увольнения.

Нарушителей вернут в Хорватию, подвергнут дисциплинарному разбирательству и снимут со службы.

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Присутствующие в странах Балтии военные НАТО нередко становятся фигурантами неприятных историй: многие из них становятся участниками драк и ДТП, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.