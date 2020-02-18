Следы наркотических веществ в крови военных обнаружили после тестирования, проводимого сотрудниками хорватской военной полиции. По словам военнослужащих, наркотики они купили и употребили во время регулярного увольнения.
Нарушителей вернут в Хорватию, подвергнут дисциплинарному разбирательству и снимут со службы.
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Присутствующие в странах Балтии военные НАТО нередко становятся фигурантами неприятных историй: многие из них становятся участниками драк и ДТП, в том числе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.