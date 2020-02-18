Власти Китая планируют убрать из оборота купюры, которые были в обращении во время эпидемии коронавируса. Об этом 17 февраля сообщает CNN

Коронавирус. Украинка в панике рассказала, как киевский режим бросил сограждан в Китае © кадр из видео Украина.ру уничтожат.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус может сохраняться на поверхности предметов в течение по меньшей мере нескольких часов.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Теперь китайские банки обеззараживают наличные деньги с помощью приборов с ультрафиолетовым светом и высокой температурой, после чего хранят в течение 7-14 дней, прежде чем опять выпустить в оборот.

Чтобы компенсировать количество денежной массы, банки выпустят новые наличные.