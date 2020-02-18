Купюры подвергнут глубокой очистке, а некоторые банкноты уничтожат.
По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус может сохраняться на поверхности предметов в течение по меньшей мере нескольких часов.
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Теперь китайские банки обеззараживают наличные деньги с помощью приборов с ультрафиолетовым светом и высокой температурой, после чего хранят в течение 7-14 дней, прежде чем опять выпустить в оборот.
Чтобы компенсировать количество денежной массы, банки выпустят новые наличные.