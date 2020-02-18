Узбеки, продолжил эксперт, будучи хорошими земледельцами, постепенно расселились не только на юге Казахстана, но и в Ошской долине Киргизии, на границе с Таджикистаном и на границе с Туркменией, что приводило к конфликтам из-за земли и воды.
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В казахстанском обществе, отметил политолог, всегда была проблема бытового национализма в отношениях с киргизами, как бы удивительно это ни звучало, поскольку это два близких народа.
«Но неприятие очень сильное, иногда вспыхивают конфликты на границах. Причем зачастую эти конфликты происходят при разделе доходов от контрабанды и другой криминальной деятельности», — обратил внимание Суздальцев.
Юго-восточная часть Казахстана, добавил специалист, сама по себе является сложным регионом, однако после обретения независимости там начался приток казахов и мусульманских народов из восточной части Китая.
«Эти люди возвращаются уже в другой ипостаси, чем коренные казахи. То есть вроде те же казахи, но уже от другой цивилизации. Это очень сложно», — указал он.
По его сведениям, когда увеличилось число дунган, которые всегда жили по обе стороны границы, начались проблемы взаимоотношений в сфере экономики, поставок, контрабанды, дележки земли и воды.
А так как дунгане живут сплоченно и там сильная взаимовыручка, то они сопротивлялись влиянию казахов и уйгуров, заключил собеседник издания.
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