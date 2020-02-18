Тяжелее всего у казахов, считающих себя титульной нацией в республике, еще с советских времен складываются отношения с узбеками, киргизами и жителями юго-восточных регионов. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: На территории Казахстана действует подполье © РИА Новости, Нина Зотина

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В казахстанском обществе, отметил политолог, всегда была проблема бытового национализма в отношениях с киргизами, как бы удивительно это ни звучало, поскольку это два близких народа.

«Но неприятие очень сильное, иногда вспыхивают конфликты на границах. Причем зачастую эти конфликты происходят при разделе доходов от контрабанды и другой криминальной деятельности», — обратил внимание Суздальцев.

Юго-восточная часть Казахстана, добавил специалист, сама по себе является сложным регионом, однако после обретения независимости там начался приток казахов и мусульманских народов из восточной части Китая.

«Эти люди возвращаются уже в другой ипостаси, чем коренные казахи. То есть вроде те же казахи, но уже от другой цивилизации. Это очень сложно», — указал он.

По его сведениям, когда увеличилось число дунган, которые всегда жили по обе стороны границы, начались проблемы взаимоотношений в сфере экономики, поставок, контрабанды, дележки земли и воды.

А так как дунгане живут сплоченно и там сильная взаимовыручка, то они сопротивлялись влиянию казахов и уйгуров, заключил собеседник издания.

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