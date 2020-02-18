Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер описала, какое будущее ожидает Украину. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

37 миллионов: темпы вымирания Украины растут © Стрингер Дмитрий Дубилет опубликовал подсчеты реальной численности населения Украины, согласно которым на 1 декабря 2019 года население Украины составляло всего 37,29 миллиона человек.

При этом, по данным Шеслер, по всем параметрам на Украине сегодня не может быть больше 30 миллионов человек. По ее словам, люди разъезжаются, не видя никакой перспективы для себя и своих детей. Так, за последний год 300 тысяч граждан Украины получили российское гражданство, притом что в 2017 году таких людей было меньше 90 тысяч.

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«Украина становится пустыней, на которой будут выращивать рапс, подсолнечник и кукурузу и вывозить ее за пределы Украины. А для такой функции не нужно никаких 42 миллионов, 35 миллионов, 30 миллионов. Для этого достаточно нескольких миллионов человек, возделывающих землю», — отметила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

И, согласно ее прогнозам, темпы оттока населения Украины в Россию с каждым годом будут только увеличиваться, потому что главным препятствием было жесткое миграционное законодательство РФ, которое сейчас смягчается.

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