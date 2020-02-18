«Среди почти 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Вот, например, три торговых морских порта "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"», — говорится в посте.
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По данным Фонда, эти объекты очень убыточны для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.