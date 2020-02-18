Три государственных морских порта Украины, которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации, по причине их убыточности. Об этом 17 февраля сообщил Фонд госимущества Украины в Facebook

Фонд госимущества пустит с молотка киевский Центральный автовокзал © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

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По данным Фонда, эти объекты очень убыточны для государства и не имеют средств на полную выплату заработной платы своим работникам.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в Фонд госимущества для их дальнейшей приватизации.